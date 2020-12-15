الطاقة الدولية: المنتجون من خارج "أوبك+" بصدد زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا عام 2021

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن المنتجين من خارج "أوبك+" بصدد زيادة الإنتاج 400 ألف ب/ي في 2021 بعد انخفاض 1.3 مليون ب/ي في 2020.

وأكدت الوكالة أن استهلاك المصافي من الخام انخفض مليون ب/ي تقريبا في أكتوبر بسبب إغلاقات ناجمة عن أعمال صيانة وأعاصير، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونوهت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت 1.5 مليون ب/ي في نوفمبر إلى 92.7 مليون ب/ي بفضل التعافي في أمريكا وإنتاج ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن لقاحات كورونا ستستغرق عدة أشهر حتى تؤثر على الطلب العالمي.

هذا وتعتقد الوكالة أن عدم الاستقرار المتعلق بالتأثير الهيكلي لـ" كوفيد 19"، على قطاع النقل، إلى جانب التغيرات في سوق العمل في دول الاقتصادات المتقدمة، سيحد من تعافي سوق الوقود من العام المقبل إلى مستويات 2019. في الوقت نفسه، تتوقع المنظمة زيادة في الطلب على النفط للبتروكيماويات على خلفية الزيادة الأخيرة في القدرات المقابلة في الصين والولايات المتحدة.