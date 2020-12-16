فتح باب تصدير الأسماك الروسية إلى مصر

حصلت روسيا على حق توريد وتصدير الأسماك والمأكولات البحرية إلى مصر، على أن تكون شحنات هذه المواد مزودة بالشهادات الصحية المعتمدة بين الجانبين.

اتفقت "روسيل خوزنادزور" والخدمات البيطرية لجمهورية مصر على شهادة بيطرية لتوريد الأسماك والمأكولات البحرية والمنتجات النهائية من روسيا إلى السوق المصرية.

وأوضحوا أن هذه الشهادة سترافق كل دفعة من المنتجات التي يتم شحنها إلى مصر.

وسيكون التصدير متاحا للشركات المعتمدة من قبل الخدمات البيطرية للجمهورية. ووفقا لرئيس الاتحاد الروسي للصناعات السمكية (VARPE) غيرمان زفيريف، فإن الصيادين الروس تحدثوا عن الحاجة إلى هذا القرار منذ العام الماضي.

وأوضح زفيريف في تصريحات لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن "إفريقيا هي أكبر مستورد صاف للمنتجات السمكية. وهناك العديد من الأسواق المتنامية في هذه القارة. ومصر واحدة منها".

يذكر بأن روسيا تجري محادثات تجارة حرة مع 3 دول من بينها مصر، من شأنها أن تمكن البلاد من تحسين وصولها إلى الأسواق من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الرئيسية.

جاء ذلك الإعلان في تصريحات لفيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، على هامش منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا".

وقالت نيكيشينا لوكالة "سبوتنيك": "نناقش بنشاط إبرام اتفاقيات مع مصر والهند وإسرائيل. هذه هي الأسواق التي سنحصل عليها من دون رسوم جمركية إذا اختتمت المحادثات بنجاح".