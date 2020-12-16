وزارة المال السودانية ترحب بخطوة الخزانة الأمريكية في سداد متأخرات الخرطوم للبنك الدولي

رحبت وزارة المال السودانية عبر تويتر بخطوة الخزانة الأمريكية في سداد متأخرات السودان للبنك الدولي، مما يتيح وصول 1.5 مليار دولار سنويا من المؤسسة الدولية.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية قرضا للسودان بقيمة مليار دولار، لمساعدته في سداد متأخراته لدى البنك الدولي وفقا لـموقع "أخبار سوق عكاظ" الإلكتروني. وفي تغريدة على منصة "تويتر" ردت وزارة المال السودانية مرحبة بهذه الخطوة الأمريكية.

وأكدت وزيرة المال المكلفة في السودان هبة محمد علي، تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان قرضا بقيمة مليار دولار، مشيرة إلى أن "الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف مليار دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

The Ministry of Finance welcomes statements by Treasury Secretary @stevenmnuchin1 regarding the United States’ intent to support #Sudan’s debt relief & arrears clearance to the IFIs. This move will open access to approximately $1.5 billion in annual financing from @WBG_IDA. https://t.co/GimPjzVuuq — Sudan Ministry of Finance (@SudanFinance) December 16, 2020

كما صرحت الوزيرة:

"إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي"، وفقا لما ذكر في موقع السوداني.

وفي السياق، شددت الحكومة السودانية بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلا.