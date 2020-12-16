تقارير: أمريكا تقدم مساعدات مالية مباشرة لمواطنيها بسبب ضغوط الوباء

اقترب مفاوضو الكونغرس الأمريكي من الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتعامل لمواجهة الجائحة، بما في ذلك المدفوعات المباشرة للأمريكيين، ولكن لن تكون هناك مساعدات مالية للولايات والمدن أو حماية للشركات من التزاماتها.

يمكن أن يأتي الاتفاق المحتمل، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفقا لموقع "بوليتيكو" و"واشنطن بوست"، اللذين استشهدا بمصادر متعددة مشاركة في المحادثات الجارية أو أطلعتا عليها، وقالتا إن إعانات البطالة سيتم تمديدها أيضا.

يأتي هذا التطور الذي تم الإبلاغ عنه بشأن مشروع حزمة المساعدات بعد أن قال قادة في الكونغرس، الثلاثاء، إنهم

أحرزوا تقدما كبيرا نحو الانتهاء من المحادثات التي جرت في وقت متأخر من الليل بهدف معالجة الخسائر البشرية والاقتصادية الجسيمة للوباء، وتمويل الحكومة الفيدرالية لتجنب إغلاقها.

كان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يدفع بهذا الاتجاه، متجاهلا المساعدة المحلية التي يريدها الديمقراطيون والحماية من الالتزامات التي يطالب بها الجمهوريون، وهما العنصران الأكثر إثارة للجدل على الطاولة، بحسب وكالة "رويترز".

لم يتضح على الفور المبلغ الذي سيحصل عليه الأفراد كجزء من المدفوعات المباشرة، لكن "بوليتيكو" ذكر أنه من المحتمل أن يكون أقل بكثير من 1200 دولار للفرد (المبلغ المقترح سابقا من الحزبين)، وهو ما أكدته صحيفة "واشنطن بوست" أيضا.