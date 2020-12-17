السعودية تعلن الانتهاء من توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة"

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن الانتهاء من توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة بلغت 100 %، وفقا لـ"argaam".

"الخطوط السعودية": الانتهاء من توطين وظيفة "مساعد قائد الطائرة" بنسبة 100 % pic.twitter.com/kd7RusH4UT — 📊 أحمد الشهري | اقتصاد (@AhmedAllshehri) December 17, 2020

وقال إبراهيم العمر، مدير عام المؤسسة، في "تويتر"، إن هذا الإنجاز التاريخي راجع لالتزام قيادات المؤسسة قبل عامين، مشيرا إلى أن المؤسسة تستهدف توطين كامل وظائف الطيارين في القريب العاجل.