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    البنك المركزي المصري

    مصر... تحسن كبير في عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    اقتصاد
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    كشفت مصر، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث سجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في نفس الشهر عن العام الماضي 2019.

    القاهرة - سبوتنيك. وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 32.7 بالمئة، مسجلا عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليار في الشهر نفسه العام الماضي.

    البنك المركزي المصري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة صباح اليوم الأحد "سجل الميزان التجاري لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 32.4 في المائة".

    وبلغت قيمة الصادرات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي 2.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وبنسبة انخفاض 2.8 في المائة.

    وأشار الجهاز المركزي إلى أن ذلك التراجع يعود لانخفاض قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 5.1 بالمئة، ومنتجات البترول بنسبة 36.5 بالمئة، والبترول الخام بنسبة 38.4 بالمئة، والأسمدة بنسبة 33.4 بالمئة.

    فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات الأخرى مثل لدائن البلاستيك التي ارتفعت بنسبة 15.2 بالمئة، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 17.8 بالمئة، والسجاد والكليم بنسبة 23.6 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.9 بالمئة.

    وانخفضت قيمة الواردات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 5 مليارات دولار، مقابل 6.4 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر 2019، وبنسبة انخفاض 21.3 في المائة.

    وأرجعت نشرة الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة بعض الصادرات وأهمها القمح بنسبة 16.3 في المائة، والبترول الخام بنسبة 0.3 في المائة، ومنتجات البترول بنسبة 51.2 في المائة، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 39.6 في المائة.

    وارتفعت قيمة بعض الواردات الأخرى وأهمها سيارات الركوب بنسبة 19.9 في المائة، وأجهزة التليفون بنسبة 5.4 في المائة، وفول الصويا بنسبة 1.9 في المائة، وأجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1 في المائة.

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    مصر, نمو اقتصادي, تحسن اقتصاد, الاقتصاد, اقتصاد
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