لمدة 3 سنوات..."أجيليتي" الكويتية توقع عقدا لشغيل مشروع "جسور" المصري

أعلنت الشركة الكويتية للمخازن العمومية "أجيليتي"، توقيع إحدى شركاتها التابعة لها في مصر، على عقد مع الحكومة المصرية لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الشركة أوضحت في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن مشروع "جسور" الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال المصرية في يوليو/تموز 2019، يهدف إلى توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية.

وأشارت "أجيليتي"، إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي لهذا الإجراء.

وكان وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، قال إن وزارته حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات من أصحاب الخبرة الدولية، لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور.

وصاحب إطلاق الخط تطبيقٌ إلكترونيٌّ عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour" يشمل وسائل التواصل المختلفة، وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقي الطلبات، كما يمكن التواصل من خلال الشركة المصريَّة لأعمال النقل البحري (مارترانس) المملوكة للدولة.