العراق يزود لبنان بالوقود خلال 2021 وفق أسعار النشرة العالمية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاق لتزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام المقبل وفق أسعار النشرة العالمية.

بغداد – سبوتنيك. وذكر بيان للوزارة أن "ذلك جاء بعد انتهاء الاجتماع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل والوفد اللبناني الزائر برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر".

وأكد وزير النفط العراقي إحسان، وفقا للبيان "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتوسيع آفاق التعاون والوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق"، مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع جاء تواصلاً مع المشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين" .

وأكد إسماعيل "الاتفاق على بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال عام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفق أسعار النشرة العالمية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين"، معبراً عن أمله في "تحقيق الاتفاق المصالح المشتركة، وتتلخص في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود".

من جانبه قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، وفقا للبيان إن "المباحثات شملت بحث توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين" ، مؤكداً "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الأسود وفق أسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".

وأضاف أن "الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق الثنائي"، مثمنا "دور الأشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني".

ووصل الوفد اللبناني برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلي العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، ويضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء.