انخفاض أسعار الذهب إثر إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات اقتصادية

انخفضت أسعار الذهب ،اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجني الأرباح.

ونزل الذهب، بحسب وكالة "رويترز"، في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وكان الذهب قد ارتفع 23 بالمئة هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، مما أثار مخاوف من التضخم، وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 25.74 دولارا للأوقية.

وهبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2310.75 دولار.