قبرص تدخل خط الأزمة المالية اللبنانية وتتخذ قرارا بشأن ودائع مصارف لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن المصرف المركزي القبرصي اتخذ قرار بشأن حماية الودائع في المصارف اللبنانية المتواجدة على أراضيه.

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عن مصادر خاصة أن "المصرف المركزي​ القبرصي اتخذ قرار بإلزام جميع فروع المصارف ال​لبنان​ية العاملة في قبرص على تحويل ما يوازي جميع الإيداعات في هذه المصارف إلى حسابات خاصة لديه".

وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة لحماية الودائع وتحسبا من أي خسائر قد تحصل في لبنان وتؤثرعلى هذه الفروع وعملائها. وقد تداعى مديرو هذه المصارف إلى اجتماع في المصرف المركزي اللبناني للتباحث في الموضوع.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء في حال تطبيقه سوف يطمئن المودعين،

والجدير بالذكر أن المصارف القبرصية المملوكة جزئيا من بعض اللبنانيين لا يشملها هذا القرار المرتقب، إذ إنها تخضع للقوانين المعنية الإجراء وهي تحت وصاية ​البنك المركزي​ الأوروبي.

يذكر أن ​المصارف اللبنانية​ المتواجدة على الأراضي القبرصية تمتلك 12 فرعا على الجزيرة الواقعة وسط البحر المتوسط.