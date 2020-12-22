تسجيل
13:12 GMT22 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني

    وزير السياحة السوري: 2.59 مليون دولار أرباح القطاع السياحي حتى سبتمبر

    © Photo / The Syrian ministry of tourism
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1047587102_0:99:1200:774_1200x675_80_0_0_f5e03d6a90e288bfbfce36078acae42f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202012221047587261-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-259-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1/

    أفاد وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني، بأن قطاع السياحة في البلاد حقق أرباحا سنوية بلغت 3.235 مليار ليرة سورية (نحو 2.59 مليون دولار)؛ لافتا إلى أنه تم توريد هذا المبلغ إلى الخزينة العامة للدولة.

    دمشق -سبوتنيك. وقال مارتيني، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "القطاع السياحي رفد الخزينة العامة للدولة هذا العام بـ 3 مليار ليرة سورية. إجمالي الربح في القطاع السياحي هذا العام وصل الى مايقارب 3.235 مليار ليرة سورية".

    جسر السيد الرئيس في العاصمة السورية دمشق
    © Sputnik . ZAIN ALABIDEN SHIBAN
    سوريا... توزيع 55 طن مواد غذائية "بكل الحب من روسيا"

    وأوضح الوزير السوري بأن عدد نزلاء الفنادق بلغ نحو 56 ألفا، حتى أيلول/ سبتمبر الماضي؛ مشيرا إلى أن من بينهم 240 ألف من جنسيات عربية، و18 ألف من جنسيات أجنبية، والباقي من المواطنين السوريين.

    وحول المنشآت السياحة المملوكة للدولة، بين وزير السياحة السوري، أن فنادق "داما روز"، وشيراتون دمشق، و"شهبا" حلب، ومنتج "لاميرا"؛ إضافة إلى فندق "سفير" بحمص، الذي تستحوذ الدولة على نسبة 38.2 من رأس مال الشركة المدار من قبلها؛ حققت عوائد تقدر بـ 9 مليار ليرة (7.2 مليار دولار)، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وأضاف الوزير "عدد المنشآت السياحية التي دخلت الخدمة العام الحالي بلغ 87 منشأة، بكلفة استثمارية 89 مليار ليرة سورية، وبطاقة استيعابية وصلت الى 666 سرير فندقي، و7594 كرسي إطعام".

    وبخصوص الخطوات التي نفذتها الوزارة خلال العام الحالي لتفعيل القطاع السياحي، بين الوزير مارتيني، أنه تم تصديق عقود استثمار 9 مواقع من المشاريع المطروحة في ملتقى "سوق الاستثمار السياحي 2019 " المنعقد في طرطوس، بكلفة استثمارية ألف مليار (تريليون) ليرة سورية (800 مليون دولار)؛ موزعة على محافظات دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية.

    وشملت العقود مجمع "مدينة" السياحي، وفندق القلعة بحلب، وفندق "مدينة الشباب"، وموقع "العقار 748 الحجاز" بدمشق، وموقع مشروع مارينا بطرطوس، و3 مواقع على كورنيش مدينة جبلة، وموقع الكرنك في رأس البسيط باللاذقية.

    وتم توقيع ملاحق العقود وإنجاز التوازن المالي العقدي لخمسة مشاريع سياحية متعاقد عليها؛ بما يحقق زيادة في الحد الأدنى لبدل الاستثمار على كامل المدة لمجمل المشاريع، بنحو 30 مليار ليرة (24 مليون دولار).

    كم تم منح رخص لإنشاء 6 مشاريع سياحية ومنشآت إطعام (مطاعم)، بكلفة استثمارية تصل الى 73 مليار ليرة (58.4 مليون دولار)، وبطاقة استيعابية 2384 كرسي.

    ومُنحت رخصتي إشادة سياحية وفق صيغة "بوت" لمشروع الشركة السورية للنقل والسياحة في وادي قنديل بمحافظة اللاذقية، والتي تتضمن شاطئا مفتوحا مجهز بأكواخ خشبية وكافتيريا ومسبح أطفال، بكلفة استثمارية 250 مليون ليرة (200 ألف دولار)؛ ولمشروع "مارينا" على كورنيش مدينة طرطوس كفندق 5 نجوم بكلفة استثمارية 75 مليار ليرة (60 مليون دولار).

    سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا
    © Sputnik . Leen Hamdan
    سوريا... إجراءات جديدة تخص الجوانب السياحية والترفيهية من أجل التصدي لفيروس كورونا

    وعلاوة على ذلك استكملت وزارة السياحة أعمال التجديد والاستبدال اللازمة للفنادق الدولية المملوكة من قبلها، للارتقاء بخدماتها لمعايير الجودة العالمية. وتحقق الأثر الإيجابي على نتائج أعمال الفنادق، كما في فندق "شهبا" بحلب، الذي بلغ إجمالي الربح المحقق فيه 704 مليون ليرة (563 ألف دولار)؛ مرتفعاً عن المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 476 مليون ليرة (381 ألف دولار).

    وحقق منتجع "لاميرا" باللاذقية ربحا يقدر بـ 766 مليون ليرة (613 ألف دولار)؛ بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي، بنحو 292 مليون ليرة (233.6 ألف دولار).

    الجدير بالذكر أن القطاع السياحي في سوريا تضرر بشكل كبير، نتيجة للحرب، التي اندلعت في البلاد عام 2011.

    وتسببت الأعمال القتالية بدمار هائل في معظم محافظات البلاد؛ وبأضرار كبيرة للمواقع التاريخية في عدة مناطق من سوريا، ومن بينها تدمر، وحلب وغيرها.

    انظر أيضا:

    لافروف يبحث مع نظيره القطري الوضع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية
    سوريا... توزيع 55 طن مواد غذائية "بكل الحب من روسيا"
    المقداد: وجود روسيا في بلادنا ضروري.. وواشنطن تدعم الإرهاب في سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يمكن رؤية زحل (أعلى) والمشتري (أسفل) في السماء، فوق توبيكا، كان، بولاية كانساس في الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2020
    "الاقتران العظيم"... أكبر كوكبين بالمجموعة الشمسية يودعان 2020 في ظاهرة فلكية جميلة
    تزامنا مع الانقلاب الشتوي... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    تزامنا مع "الانقلاب الشتوي"... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    من هو بيغ رامي... مستر أولمبيا في كمال الأجسام 2020
    من هو بيغ رامي... "مستر أولمبيا" في كمال الأجسام 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك