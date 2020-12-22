سوريا... ملتقى للاستثمار السياحي في حلب العام المقبل

أعلن وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني، عن عقد ملتقى للاستثمار السياحي في محافظة حلب، العام المقبل؛ مؤكدا أن سوريا تسعى لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري والسياحي مع عدة دول.

دمشق - سبوتنيك. وقال مارتيني، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "سوريا بصدد عقد ملتقى للاستثمار السياحي العام المقبل. يجري حاليا التحضير لعقد ملتقى الاستثمار السياحي2021 في محافظة حلب بالتنسيق مع جميع الجهات العامة".

وأوضح مارتيني، أن وزارة السياحة السورية تنسق مع الجهات المعنية بالسياحة في روسيا وإيران والهند والصين وماليزيا واندونيسيا وكوبا، وجمهوريتي تتارستان والقرم الفدراليتين الروسيتين؛ وكذلك الأردن والعراق.

ويأتي ذلك في إطار التوجه، خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري والسياحي مع الدول الصديقة.

وبحسب وزير السياحة السوري، تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة، دولية ومحلية، في مجال تطوير القطاع السياحي.

وتضمنت، اتفاقية للتعاون السياحي مع كوبا، ومذكرة تفاهم مع منظمة المعهد الأوربي للتعاون والتنمية؛ ومذكرات تفاهم محلية مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة "وثيقة وطن"، والاتحاد العام الرياضي، والجامعة الافتراضية السورية، وجمعية "جذور"، والجمعية السورية للسياحة المستدامة "الفينيق".

كما تم استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لآداب السياحة مع منظمة السياحة العالمية.

وإضافة إلى ذلك، توجد اتفاقيات قيد التوقيع للتعاون السياحي مع جمهورية القرم، وبرامج تنفيذية لاتفاقيات تعاون سياحي سابقة مع باكستان، وسلطنة عمان.

وبخصوص القرارات والتشريعات التي صدرت، لتفعيل العملية الإنتاجية والتنموية السياحية، قال مارتيني، "تم تعديل نسبة التجاري ضمن المنشآت والمجمعات السياحية، إضافة الى صدور قرار خاص بترخيص المنشآت والمجمعات السياحية خارج المخطط التنظيمي في الساحل والداخل، وإقرار خطة وزارة السياحة؛ للتخفيف من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا عالمياً".

كما تمت الموافقة على مقترحات بمنح بعض الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية، التي أغلقت نتيجة إجراءات التصدي للوباء، والموافقة على مشروع قرار تأسيس الشركة السورية للإدارة السياحية المساهمة الخاصة، ومشروع قرار النظام الأساسي للشركة.

وأيضا قرار إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، من رسوم رخص البناء؛ بما فيها الرسوم المضافة إليها.

وكلفت وزارة السياحة بإنجاز استمارة خاصة بالإعفاء الضريبي لمنشآت المبيت المتضررة أو المغلقة قسراً، وإعفاء مستورداتها لأعمال التجديد والتجهيزات التالفة نتيجة الكوارث والظروف القاهرة من الرسوم الجمركية، دون التقيد بنسبة 3 بالمئة من رقم الأعمال للعام السابق لهذه المنشآت.

وشاركت الوزارة السورية في معرض "فيتور" الدولي للسياحة والسفر 2020 باسبانيا؛ بهدف الترويج لمقومات سوريا السياحية والتاريخية.

وتم تنفيذ ما يزيد على 40 فاصل ترويجي لمواقع الجذب السياحي باللغتين العربية والإنجليزية، والترويج للتعليم والتدريب السياحي والفندقي؛ وإطلاق مشروع لوحات "كيو آر"، عبر تطبيق الترميز ثنائي البعد على أهم المناطق السياحية والمواقع الأثرية لتعريف الزائر بها.

وبهدف تحفيز الاستثمارات السياحية في سوريا، تم إنشاء صندوق التنمية السياحية، لدعم وتسويق إقامة المشروعات التنموية السياحية، والترويج والتسويق للمنتج السياحي وتطويره، وتمويل المشاركات في المعارض السياحية الخارجية، وتحفيز الصناعات والمهن التقليدية ذات الأهمية السياحية.