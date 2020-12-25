بدءا من فبراير القادم... روسيا تدعم نمو إنتاج "أوبك+" بـ 500 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا ستدعم في اجتماع "أوبك+" في يناير/كانون الثاني المقبل، زيادة إنتاج النفط في التحالف بدءا من فبراير/شباط بواقع 500 ألف برميل يوميا، إذا استقر وضع السوق.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح نوفاك أنه "إذا كان الوضع طبيعيا ومستقرا، فسندعم الزيادة، لأننا يجب أن نصل بسلاسة، دون إزعاج السوق، إلى المؤشرات، التي تم بحثها في وقت سابق، من 1 يناير".

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو 2020، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا.

ثم قرر التحالف تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020.

وسبق لنوفاك أن أعلن أن اجتماع ممثلي "أوبك+" الذي عقد في 3 ديسمبر الجاري كان ناجحا وبناء.

وأشار إلى أن التحالف سيرفع حجم إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر يناير المقبل أي تعديل حجم تقليص الإنتاج لشهر ديسمبر من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وفي السياق، لفت نوفاك إلى أن حصة روسيا في خفض الإنتاج وفقا لاتفاقية "أوبك+" خلال شهر يناير سوف تبلغ 125 ألف برميل يوميا، مؤكدا استعداد شركات النفط الروسية لذلك.