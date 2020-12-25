روسيا تعلن عن سعر النفط الذي يناسبها في السوق العالمية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة أن روسيا تعتبر نطاق أسعار النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل هو النطاق الأمثل لاستعادة إنتاجها.

وقال نوفاك للصحفيين: "لاستعادة إنتاجنا، الذي انخفض بشكل كبير، فإن النطاق السعري بين 45 و55 دولارًا للبرميل هو الأفضل، وإلا فلن نستعيد الإنتاج أبدًا: سيستعيد الآخرون، وسنظل على مستوانا طوال الوقت".

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/ مايو وحزيران / يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. ثم قرر التحالف تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر.

وسبق لنوفاك أن أعلن أن لقاء ممثلي "أوبك +" الثاني عشر الذي عقد في 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري كان ناجحا وبناء، مشيراً إلى أن التحالف سيرفع حجم إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل أي تعديل حجم تقليص الإنتاج لشهر كانون الأول/ديسمبر من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

لذلك، في المرحلة الأولى من اتفاق أوبك +، خفضت روسيا إنتاجها النفطي بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، ثم بنحو 2 مليون، وابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير، سيصل التخفيض إلى حوالي 1.88 مليون.