العراق يدرس إيقاف استيراد المشتقات النفطية في 2021

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وحسبما نقلت وكالة "الأنباء العراقية" الرسمية، قال مدير عام المشاريع النفطية في الوزارة، محمود عباس، إن:

"خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية"، مبينا أن "هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية".

وأوضح عباس أن:

"وزير النفط وفور تسلمه المنصب تعهد بأن تشهد الفترة الأولى وخلال ستة أشهر من انطلاق العمل إيقاف نصف كميات الاستيراد"، لافتا إلى أنه "مجرد إكمال المشاريع الحالية في المصافي ستكون هناك نتائج جيدة".

وأضاف أن:

"جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي"، مشيراً إلى أن "مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية".

وبين مدير عام المشاريع النفطية في الوزارة محمود عباس أن:

"وزارة النفط لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهن قريبات للتشغيل، ولكنهن يعتمدن على الشركات الأجنبية".

وأوضح عباس أن "هذه المشاريع تقريبا ستكتمل العام المقبل، ولفت إلى أن "وزارة النفط تستورد سنوياً ثلاثة مليارات ونصف المليار من مادتي البنزين والجاز".