الكرملين: أسعار المواد الغذائية تحت مراقبة الرئيس والحكومة الروسية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، يراقبان باستمرار وضع أسعار المواد الغذائية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال ما إذا كان بوتين يواصل مراقبة تغيرات أسعار المنتجات: "الموضوع، بالطبع تحت المراقبة المستمرة من قبل الرئيس والحكومة، أنت تعلمون، أن هناك مراقبة منتظمة لهذا الموضوع. لذلك، الجواب نعم، تتم مراقبة ذلك".

وحول ما إذا كان الكرملين يربط ارتفاع أسعار أنواع معينة من السلع بالإجراءات الحكومية لتنظيم تكلفة السلع المهمة اجتماعيا، أجاب بيسكوف، بأن "هذا ينبغي تحليله من قبل الاقتصاديين".

وأضاف المتحدث: "السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا يحدث في إطار تقلبات الأسعار الموسمية أو يتجاوز حدود التقلبات الموسمية".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعرب في وقت سابق، عن استيائه أمام وزراء الحكومة الروسية من وضع تتراجع فيه مداخيل السكان وتتزايد البطالة وترتفع أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن ما يحصل "ليس مزاحا".

وأشار بوتين إلى ارتفاع أسعار السكر وزيت عباد الشمس والطحين والمعكرونة والخبز، ووصف ذلك بأنه محاولة لتعديل الأسعار المحلية لتتناسب مع الأسعار العالمية. كما شدد على أن "الوباء لا علاقة له بذلك".

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الروسي، منذ بضعة أيام أنه سيتابع شخصيا قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، وكلف بإعداد معايير اتفاقيات للحد من ارتفاع الأسعار.

ويذكر أن بوتين أوعز لاتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية