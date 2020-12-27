نقابة العمال العراقية تطلق مشروع بغداد التنموي

أعلن الاتحاد المركزي لنقابات العمال في العراق، إطلاق مشروع بغداد التنموي "برعاية شركة الودج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبينا أن ذلك يهدف إلى تطوير وتحفيز سوق العمل العراقي.

وقال رئيس الاتحاد يسري عامر الهاشمي في بيان له وفقا لـ"السومرية نيوز"، أن:

"مشروع بغداد التنموي يعد الأول من نوعه كون القطاع المختلط والخاص تبنى هذا المشروع الذي سيموله القطاع الخاص".

وأشار إلى أن:

"المشروع يعالج مشاكل اقتصادية مزمنة، أهمها نقص فرص العمل وتراجع المنتج المحلي، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز الإنتاج بأنواعه ومعالجة البطالة، وكذلك ضمان حقوق العمال".

وفي السياق نفسه، ذكرت ممثلة "شركة الودج"، الراعية لهذا المشروع، نور النعيمي أن:

"الاقتصاد العراقي بات بحاجة إلى هكذا مبادرات تهدف إلى تحريك المشاريع الراكدة عبر أموال القطاع الخاص، حيث تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول العالم باهتمام كبير وتجدها داعما لمشاريع كبيرة ويمكن الإفادة من هذه التجارب في بلد مثل العراق يملك مقومات النجاح".