بقيمة500 مليون دولار.."كليوباترا" و"ألاميدا"المصريتان تندمجان في"صفقة طبية"

اعتبرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية صفقة الاندماج المتوقعة خلال أيام، بين المجموعتين المصريتين، مستشفيات كليوباترا وألاميدا للرعاية الصحية، والمُقدّرة ما بين 450 مليونا إلى 500 مليون دولار، بأنها واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.

ووفقا للوكالة فإن مجموعة كليوباترا، ستمول عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في شركة ألاميدا، وهو فهد خاطر.

وقالت كليوباترا إن الأسهم الجديدة سيكون لها فترة إغلاق مدتها 12 شهرًا من تاريخ التحويل. بعد إبرام الصفقة ، سيصبح خاطر "مساهمًا رئيسيًا واستراتيجيًا" في كليوباترا وسيتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ، بالإضافة إلى دوره كرئيس لمستشفيات ألاميدا.

بعد إبرام الصفقة، سيصبح خاطر "مساهمًا رئيسيًا واستراتيجيًا" في كليوباترا وسيتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ، بالإضافة إلى دوره كرئيس لمستشفيات ألاميدا.

نمت كليوباترا، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 481 مليون دولار ، من خلال عمليات الاستحواذ منذ إنشائها في عام 2014. وتدير الشركة ستة مستشفيات تضم ما يقرب من 800 سرير في المجموع ،

وتمتلك مجموعة كليوباترا 6 مستشفيات رئيسة في القاهرة الكبرى، فيما تمتلك مجموعة ألاميدا منشآت طبية مرموقة مثل: مستشفى السلام الدولي، ومستشفى دار الفؤاد.

ودخلت المجموعتان مباحثات الاندماج في شباط/فبراير الماضي من أجل تكوين أكبر شركة خاصة مزودة لخدمات الرعاية الصحية في مصر.