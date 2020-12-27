مصر... زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 15% خلال العام المالي الجاري

قالت إحدى الشركات العاملة في مجال الغاز في مصر إن إنتاج مصر من الغاز في العام المالي الحالي 7.540 مليار قدم مكعب يوميا.

ونقلت الصحف المحلية عن تقرير أصدرته الشركة، أن الكميات المنتجة من الغاز في العالم الحالي، تمثل ارتفاعا قدره 15.3 % مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز عام 2019- 2020 قرابة 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وكان المتوسط اليومي لإنتاج الغاز في مصر 6.550 مليار قدم مكعب، لا تشمل 25 مليون قدم مكعبة من الغاز من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغاز.

وتعمل "إيجاس" على وصول الاستهلاك المحلي إلى ما يزيد عن 6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وكان قال مجلس الوزراء المصري سابقا إن مصر دخلت عصر الغاز الطبيعي، حيث بلغ استهلاكها 59.6 مليار متر مكعب.

وفي بيان نشره المركز الإعلامي للمجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن مصر حققت زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثاً (البنزين والسولار) خلال 3 سنوات.