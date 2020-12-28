في عام واحد... 206 مستثمرين أجانب يحصلون على الجنسية الأردنية

أكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة السيد فريدون حرتوقه، حصول 206 مستثمرين على الجنسية الأردنية.

وقال حرتوقه في بيان الإثنين، نقلا عن وكالة "عمون" الأردنية أن:

" أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من تاريخ 2 أكتوبر/ تشرين أول2019 ولغاية تاريخه بلغ 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة، بحجم استثمارات كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار أردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا، فيما لا يزال هناك 30 طلب قيد الدراسة".

وأضاف حرتوقه أن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأمريكية، الباكستانية، الهندية، وسانت كيتس آند نيفيس.

وبين رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة أن: "منح الجنسية الأردنية للمستثمرين مقابل إقامة مشاريع استثمارية، جاء لغايات تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين".