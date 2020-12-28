طيران دبي تسير 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات

قال متحدث باسم الشركة في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إنه "سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الامارات والمتواجدين حاليا في المملكة"؛ وفقا لـ"صحيفة البيان".
#فلاي_دبي تشغّل 3 رحلات عودة من #السعودية إلى #الامارات https://t.co/RKFsOhLT2t#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/xisjvXI96H— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) December 28, 2020
ووجهت "فلاي دبي" الشكر والتقدير لسفارة الإمارات في المملكة ممثلة في سفير الدولة على الجهود التي بذلوها لإنجاح وتشغيل هذه الرحلات، كما وجهت الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة على تعاونها في توفير كل التسهيلات المطلوبة.
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