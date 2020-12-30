ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال تعافي الطلب وانخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تلقت دفعة من حزمة تحفيز مالي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات النفط الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 51.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0803 بتوقيت غرينتش وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 48.30 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق العالمية لدى أكسي وهي شركة سمسرة، "ما زالت أسعار النفط تلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي أثناء الليل وأخيرا وجدت صديقا في تقرير المخزونات لمعهد البترول الأمريكي.

معهد البترول الأمريكي أورد سحبا أكبر بكثير مقارنة مع متوسط التوقعات لمخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر/ كانون الأول. وفقا لـ"رويترز".

وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم في العادم القادم، مما يسمح للدول بتخفيف قيود على التنقل وأنشطة الشركات.

وتظهر بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى نحو 492.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 2.6 مليون برميل.