بريطانيا تستعد لمواجهة سنغافورة على مركزها المتقدم في الشحن البحري

تعمل المملكة المتحدة على وضع خطط تهدف إلى وضع لندن في منافسة كبيرة مع سنغافورة كمركز لشركات الشحن والتي تعد سنغافورة في مقدمتها.

وبعد دمج الكثير من آراء المعنيين من نقابات واتحادات الصناعات المختلفة في المنطقة سيتم البدء بتنفيذ خطة المملكة بعد الأول من كانون الثاني لعام 2021 في الوقت التي تصبح فيه المملكة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص الإعانات، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

وبالاستناد إلى جملة الحسابات التي قدمت إلى المملكة، فإن خططها في تجديد نظام الضرائب سيحقق أكثر من 3,7 مليار جنيه لاقتصادها، إضافة لقدرتها على توفير أكثر من 2500فرصة عمل ممتازة في شركات تابعة للملكة.

وكما تشتمل خطط المملكة على اعتبار منصات النفط الموجودة لديها سفنا للأغراض الضريبية مما يجعلها نقطة جذب لعدد كبير من العمال.

بالإضافة إلى قيام الشركات الصناعية التابعة للشحن البحري والصناعات البحرية بتأمين وظائف مختلفة لأكثر من 200 ألف شخص، مع رواتب عالية قد تصل إلى 47 مليار جنيه سويا.

وقال أحد المتحدثين في المملكة أن خروج المملكة من الاتحاد يخلق لها فرصة كبيرة لتكوين نظام شحن خاص بها يصل بها إلى الكثير من المحطات الناجحة على مستوى البلاد والعالم.

وأكدت الحكومة أنها لا تزال تعمل على إيجاد الخيارات المناسبة التي من شأنها تعزيز خططها لتصبح مركز شحن دولي وتنافس سنغافورة في مراتبها المتقدمة.