النفط يفقد 20% من قيمته في 2020 بسبب العزل وأنظار السوق على المزيد من التحفيز

فقدت أسواق النفط الخام العالمية 20% من قيمتها في 2020، بسبب إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن بيانات التداول لليوم الخميس، آخر التداولات لعام 2020، أشارت إلى انخفاض سعر العقود الآجلة لشهر مارس لمزيج النفط الخام من بحر الشمال برنت بنسبة 0.35٪ - إلى 51.45 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لشهر فبراير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.33٪ إلى 48.24 دولارًا للبرميل.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى "أكسي"، "إنه هدوء نهاية العام، لكن ضعف الدولار يساهم في منع السوق من التراجع أكثر".

وزاد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من الضعف من المستويات المتدنية المسجلة في أبريل/ نيسان، ليتخطيا عاما شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس مما تسبب في صدمة للمستثمرين في أنحاء العالم.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الخميس وتتجه لاختتام عام 2020 المضطرب عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد تنامي آمال المستثمرين في تعاف اقتصادي عالمي مما أدى إلى انخفاض الدولار أكثر مقابل معظم العملات الرئيسية.

وتتجه أسواق السلع الأولية العالمية لاختتام 2020 بأداء قوي، في ظل تعافي الطلب وحزم تحفيز واسعة الانتشار مما يدعم الأسعار بعد اضطراب ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

واتفق منتجو أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، فبوقت سابق على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك في الرابع من يناير كانون الثاني لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يوميا في فبراير شباط.