البيتكوين يحطم كل التوقعات ويسجل رقما قياسيا جديدا

ووفقا لبيانات بوابة "كوين ماركت كاب"، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5 بالمئة عند الساعة 15.21 بتوقيت موسكو، ليبلغ 094 30 دولار، بينما ارتفع السعر في بورصة بينانس بنسبة 2.85 بالمئة عند سعر 145 30 دولار.

وتبلغ حصة البيتكوين 71.1 بالمئة من سوق العملات الرقمية.

وارتفع سعر البيتكوين في النصف الثاني من الشهر. ووصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 2017 - عند 20042 دولارًا في 16 كانون الأول/ ديسمبر واستمرت في تحطيم الأرقام القياسية منذ ذلك الحين. وفي يوم الأحد الماضي، تجاوز سعر البيتكوين 28 ألف دولار، مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق - 28395 دولارًا، وبعد ذلك تم تصحيحه قليلاً.