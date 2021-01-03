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    عملة البيتكوين

    خبير يتوقع ارتفاع سعر "بيتكوين" إلى 100 ألف دولار

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    اقتصاد
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    أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع الخبراء الروس في مجال البيتكوين في يوم عيد ميلاد العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وتوقع الخبراء أن يصل سعر العملة إلى 100 ألف دولار.

    وأنشأ شخص لم تكشف هويته مستخدما اسما مستعارا، ساتوشي ناكاموتو، شبكة البيتكوين في 3 يناير/كانون الثاني 2009. وفي البداية، كانت دائرة ضيقة فقط من متخصصي تكنولوجيا المعلومات على علم بالعملات المشفرة، وبعد بضع سنوات بدأت المؤشرات والعقود الآجلة لعملة البيتكوين في الظهور في البورصات، وبدأت البنوك المركزية العالمية تتحدث عن إنشاء عملات رقمية خاصة بها. وأدى هذا الاهتمام النشط بعملة البيتكوين إلى زيادة سعرها في عام 2020 بـ3.95 مرة.

    وقال رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين، يوري بريباتشكين، "أتوقع أن تصل مؤشرات عملة البيتكوين في عام 2021 إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية. وحسب التوقعات الإيجابية ستتجاوز تكلفة البيتكوين 65-75 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2021. أما في حال سيناريو سلبي، فسيتراوح سعر العملة بين 10-25 ألف. مع تجاوز هذا السعر لفترة قصيرة بهدف النمو في عامي 2022-2023. 

    وأشار مؤسس مشروع "Tokenbox"، فلاديمير سميركيس، إلى أن "استحداث النقود المحدود يسهم في الارتفاع السريع في سعر البيتكوين وحتى الآن، تم إنشاء أكثر من 19 مليون عملة بيتكوين...".

    وأضاف، "أعتقد أنه في عام 2021 يمكننا أن نرى بسهولة قيمة عملة البيتكوين عند 50 ألف دولار، ولكن ستعاني العملة من الصعود والهبوط المتكرر، لذلك يجب على المستثمرين التحلي بالصبر...". بينما توقع مدير مركز تقنيات مصفوفة المحاسبة الاجتماعية فلاديمير بانوشكين، أن يهبط سعر العملة إلى 12 ألف دولار في مارس/آذار وأبريل/نيسان ثم يرتفع حتى 60 ألف دولار.

    وبرأي رئيس صندوق استثمار العملات المشفرة، ياكوف بارينسكي، من المرجح أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار في عام 2021. ورئيس قسم تحليل البيانات في شركة "بروكر"، يوري مازور، لديه توقعات مماثلة: فالسيناريو الإيجابي هو ارتفاع السعر إلى 90 ألف دولار في نهاية عام 2021، والمتوسط 50 ألف دولار، والسلبي انخفاض السعر إلى 10196 دولار.

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