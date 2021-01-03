3.4 تريليون دولار "مكاسب القيمة" لعمالقة التكنولوجيا خلال عام الجائحة

زادت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا السبع الأكثر قيمة في الولايات المتحدة – آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت وفيسبوك وتسلا ونفيديا – بمقدار 3.4 تريليون دولار في عام 2020.

ارتفع سهم "تسلا" تسعة أضعاف تقريبا في العام المنصرم، ورفع القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية من 76 مليار دولار في بداية العام إلى 669 مليار دولار عند إغلاق جلسة الخميس، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

في الوقت نفسه، تضاعفت قيمة شركة "نفيديا" لصناعة الرقائق الإلكترونية بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث أغلقت تعاملات العام في البورصة مع قيمة سوقية قدرها 323 مليار دولار.

جعل ذلك منها سابع أكبر شركة تكنولوجية من حيث القيمة والمرتبة 16 بشكل عام في أمريكا.

كانت أكبر زيادة في القيمة السوقية من نصيب شركة "آبل"، التي قفزت بما يقرب من تريليون دولار من حيث القيمة، بفضل ارتفاع سهمها بنسبة 81%، رغم تهديدات المنظمين الأوروبيين.

أما "أمازون"، التي استفادت من النمو في أعمال المستهلكين والحوسبة السحابية، فقد ارتفعت بمقدار 710 مليارات دولار، وزادت قيمة "مايكروسوفت" 480 مليار دولار، فيما زادت قيمة "ألفابت" 268 مليار دولار و"فيسبوك" 193 مليار دولار.

تنعكس المكاسب بوضوح في صفوف أغنى الناس، حيث يعد جيف بيزوس مؤسس "أمازون" هو أغنى شخص في العالم، يليه "إيلون ماسك" مؤسس "تسلا"، ثم المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بيل جيتس.

يحتل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" المركز الخامس، ومن بين العشرة الأوائل أيضا مؤسسا "غوغل" لاري بيج وسيرغي برين، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر.