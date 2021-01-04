أسهم اليابان تستهل العام بهبوط وطوكيو تترقب إعلان حالة الطوارئ

أغلقت أسهم اليابان منخفضة، اليوم الإثنين، بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس كورونا محليا.

وهبط المؤشر نيكي 0.68 بالمئة إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021 وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 بالمئة إلى 1794.59 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة خشية أن تؤدي القيود على السفر وتخفيض ساعات العمل لتراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات. وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاما بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس كوورنا تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوض تفاؤل المستثمرين.

وسجلت شركة سكك حديد وسط اليابان أضعف أداء بين أكبر 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس وهبط سهمها 2.74 بالمئة يليه سهم شركة طوكيو مارين هولدينجز وفقد 1.787 بالمئة.