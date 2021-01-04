معظم خبراء مجموعة "أوبك+" يعارضون زيادة إنتاج النفط من فبراير

قالت مصادر في مجموعة "أوبك+"، اليوم الإثنين، إن معظم خبراء المجموعة يعارضون زيادة إنتاج النفط في فبراير/شباط.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر من المجموعة أن معظم الخبراء بداخلها قد أبدوا معارضتهم لزيادة إنتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا من فبراير/ شباط في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة يوم الأحد.

وفي تصريح له الأحد الماضي قال محمد باركيندو أمين عام أوبك "بينما من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام 5.9 مليون برميل يوميا إلى 95.9 مليون برميل يوميا في العام الجاري، فإن المنظمة تتوقع الكثير من المخاطر التي تهدد بنزول الطلب في النصف الأول من 2021".

وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير/ شباط.

وكان ارتفاع الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد بلغ 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2020.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس/ آذار 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3%، بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.

ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي "أوبك+" على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير/ كانون الثاني في فبراير/ شباط.