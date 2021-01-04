نوفاك: روسيا تأمل أن تتخذ "أوبك+" قرارات صائبة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن موسكو تأمل أن تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها "أوبك+" قرارات صائبة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإعادة مستويات إنتاج النفط إلى سابق عهدها.

وقال نوفاك، في كلمته خلال اجتماع للجنة الوزارية لمنظمة "أوبك+" المنعقد افتراضيا "نأمل أن نتخذ تدريجياً باستخدام الآليات والأدوات المختلفة التي أثبتت جدواها قرارات صائبة تهدف إلى استقرار السوق واستعادة الإنتاج، مع مراعاة توازن العرض والطلب الذي سيتشكل عقب ذلك".

وأضاف نوفاك "موسكو تأمل أيضًا أن يتعافى الطلب العالمي على النفط في ضوء بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا".

وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير/ شباط.

وكان ارتفاع الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد بلغ 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2020.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس/ آذار 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3%، بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.

ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي "أوبك+" على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير/ كانون الثاني في فبراير/ شباط.