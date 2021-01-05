حديث الساعة والمستقبل... ماذا قال أكبر بنك أمريكي عن بتكوين؟

قال بنك الاستثمار الأمريكي "جيه بي مورغان"، اليوم الثلاثاء، إن عملة بتكوين الرقمية ظهرت كمنافس للذهب ويمكن أن تصل إلى 146 ألف دولار إذا تم الترسيخ لاستخدامها كأصل آمن.

وذكر محللو البنك الأكبر في أمريكا وأحد أكبر مصارف العالم: "لقد بدأت منافسة بتكوين مع الذهب بالفعل في أذهاننا". وأشاروا إلى تدفقات خارجة بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب وأكثر من 3 مليارات دولار من التدفقات الداخلة إلى صندوق استثمار في العملة الرقمية، حسبما نقلت "رويترز".

يمكن أن يمثل ذلك فجرا جديدا للعملة الرقمية المتقلبة بعد سنوات من اللعب بين المضاربين وصغار المراهنين. قال المصرف: "بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحته كعملة بديلة تعني ارتفاعا كبيرا لبتكوين على المدى الطويل".

وأضاف المحللون أنه

من المرجح أن تتفوق عملة بتكوين على الذهب حيث يصبح جيل الألفية عنصرا أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت، وهي فئة تفضل الذهب الرقمي (العملات الرقمية) على السبائك التقليدية.

وأضافت مذكرة البنك أنه مع بلوغ قيمة سوق بتكوين 575 مليار دولار، سيحتاج سعر العملة إلى قفزة تقارب خمسة أضعاف إلى 146 ألف دولار للعملة الواحدة، لمطابقة قيمة ثروة الذهب الخاصة الموجودة في شكل سبائك أو عملات معدنية أو صناديق متداولة في البورصة.

تزايد الاهتمام بأكبر عملة رقمية في العالم هذا العام، حيث ينظر المستثمرون إلى بتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

أدى الاندفاع الأخير في السوق إلى ارتفاع سعر بتكوين أكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الستة الماضية إلى ذروة قياسية عند 34800 دولار في 2 يناير/ كانون الثاني.