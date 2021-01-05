هدية العام الجديد.. السعودية تقرر طوعيا خفض إنتاجها النفطي خلال شهري فبراير ومارس

القاهرة - سبوتنيك. في وقت أكدت السعودية عن تخفيض طوعي لانتاجها بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.
وأوضحت المنظمة في بيان عقب اجتماع عبر الإنترنت أن "أعضائها اتفقوا على تخفيض الإنتاج النفطي بمعدل 7.125 مليون برميل يوميا في شهر فبراير وبمعدل 7.05 مليون يوميا في مارس".
وتوصل تحالف "أوبك +"، الذي يضم أعضاء من المنظمة، ودولا من خارجها أبرزها روسيا، إلى اتفاق بالإجماع على تخفيض إنتاج النفط، وُصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي.
ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" في 3 فبراير المقبل، والاجتماع الموسع للمجموعة في 4 مارس المقبل.
وتأجل الاجتماع الوزاري لدول (أوبك+)، من أمس إلى اليوم بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق على مستويات الإنتاج لشهر فبراير المقبل. وكانت روسيا، والتي تقود الدول من خارج المنظمة، قد أعربت بداية الاجتماع اليوم عن أملها في تعافي الطلب على النفط وعودة الإنتاج لسابق عهده.
فيما حذرت السعودية، أكبر دول أوبك إنتاجا، من التفاؤل المدفوع ببدء الحملات الجماعية للتلقيح ضد جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن حالة عدم اليقين وهشاشة الطلب العالمي لا تزال قائمة.
وقرر أعضاء "أوبك +" خفض الإنتاج بـ 10 ملايين برميل يومياً، ابتداء من الأول من أيار/مايو 2020 لمدة شهرين.
كما تم الاتفاق على خفض الإنتاج بعد ذلك بـ 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر، حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.
وبدءا من كانون الثاني/ يناير 2021، ستخفض الدول إنتاجها بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، لمدة 16 شهرا، تنتهي في نيسان/أبريل 2022.
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