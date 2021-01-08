بعد خسائر في الجلسة نفسها..." بتكوين" تقفز 5%

ما بين خسائر ومكاسب تأرجحت أسعار العملة الافتراضية "بتكوين" اليوم الجمعة، حيث قفزت ما يزيد عن 5% لتعوض خسائر كانت في أول الجلسة.

وبلغت "بتكوين" بهذه الزيادة مستوى قياسي جديد، وهو 41530 دولارا، بعد أن كانت تراجعت بنسبة 5%.

وكانت العملة الرقمية الأشهر "بتكوين" قد تراجعت بداية اليوم الجمعة، بنسبة 5٪، بعد يوم من تجاوزها 40 ألف دولار لأول مرة.

وانخفضت العملة الافتراضية إلى ما يصل إلى 36.6 دولار في بورصة "بيتستامب"، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40 دولارا في الجلسة السابقة، وفقا لشبكة "فوكس بيزنس".

ووفقا لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط سعر أكثر من 20 بورصة، اعتبارًا من الساعة 15.06 بتوقيت موسكو، ارتفعت البيتكوين بنسبة 9.95٪، لتصل إلى 38104.95 ألف دولار.

وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة 3% قبل أن تهوي بنسبة ما يزيد عن 10%.، فيما صعدت بتكوين نحو 1000% من مستوى منخفض سجلته في مارس/ آذار الماضي.

وكانت بتكوين قد تجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير/ كانون الثاني بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب "سي إن بي سي" فقد حذر بعض المتعاملين في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، مؤكدين أن الطلب المتنامي من المؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد، قد عزز ارتفاع بتكوين.

وتوقع خبراء في "جيه.بي مورجان" أن تبرز العملة الرقمية "بتكوين" كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

جدير بالذكر أن كثيرا من المستثمرين يرون في "بتكوين" أنها وسيلة مهمة وآمنة، في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.