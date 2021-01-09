مصر… تراجع كبير في أسعار الذهب

تراجع غرام الذهب 12 جنيهًا في التعاملات المسائية بالسوق المصرية اليوم السبت، متأثرا بأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

© REUTERS / Dado Ruvic هل تكون عملة "بيتكوين" بديلا للذهب في المستقبل القريب "بوابة الأهرام" المصرية مشيرة إلى قول نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، اليوم السبت، تراجعا بمقدار 12 جنيها في السوق المحلية.

وتابع نجيب: "تراجع الأسعار متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية في آخر تعاملاتها الأسبوعية مساء أمس الجمعة، عند مستوى 1849 دولارا للأوقية".

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن "عيار 18 سجل 696.85 جنيه للغرام، و عيار 21 سجل 813 جنيها".

وتابع: "سجل عيار 24 مبلغ 929.14 جنيها للغرام، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6504 جنيها".