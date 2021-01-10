إعلام: "أدنوك" الإماراتية ترفع أسعار النفط في فبراير بعد السعودية

وبحسب الوكالة، حددت أدنوك سعر فبراير/ شباط لزيت مربان بعلاوة 75 سنتا بزيادة 25 سنتا عن يناير/ كانون الثاني.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" رفعت أسعار النفط في فبراير/ شباط للمشترين من آسيا.

وحددت "أوبك +"، عقب اجتماع في 5 يناير/ كانون الثاني، حددت معالم صفقتها قبل شهرين، حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا.

يذكر أن أعضاء مجموعة "أوبك+" النفطية، اتخذوا قرارا، في وقت سابق، يقضي بتخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل، وبمعدل 7.05 مليون برميل في مارس/ أذار أيضا، في وقت أعلنت فيه السعودية عن تخفيض طوعي لانتاجها بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن "السعودية سوف تخفض طوعيا إنتاجها النفطي في فبراير ومارس المقبلين بمعدل يقترب من حوالي مليون برميل يوميا"، وهي الخطوة التي وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنها "هدية العام الجديد".