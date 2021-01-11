في مصر... استقرار أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، استقرارا في بداية التعاملات، بعد تراجع منذ التعاملات المسائية لجلسة أول أمس السبت.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم" الحكومية المصرية، فقد سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 824 جنيهًا، وعيار 18 نحو 706 جنيهات، وعيار 24 نحو 942 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6592 جنيها.

وكان غرام الذهب قد تراجع 12 جنيهًا في التعاملات المسائية بالسوق المصرية أول أمس السبت، متأثرا بالأسعار في الأسواق العالمية.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات العام، مالت إلى الارتفاع في أغلب الوقت، وذلك انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرين للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.

وقد حقق عيار 21 قرابة 147 جنيهًا، خلال عام 2020، حيث سجل في بداية العام نحو 678 جنيهًا، مقابل 825 جنيهًا اليوم.

وزاد سعر عيار 18 بقيمة بلغت 126 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل في بداية تعاملات العام نحو 581 جنيهًا، مقابل نحو 707 جنيهات اليوم.

أما عيار 24، فقد زاد بما يقارب الـ168 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل في بداية تعاملات العام نحو 775 جنيهًا، مقابل 943 جنيهًا في اليوم.

في حين زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 1176 جنيهًا، خلال عام، حيث سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات العام نحو 5424 جنيهًا، مقابل نحو 6600 جنيهًا اليوم.