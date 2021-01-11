الليرة التركية تهبط أكثر من 2% مع صعود الدولار

تراجعت الليرة التركية، اليوم الاثنين 11 يناير/كانون الثاني، أكثر من اثنين في المئة مقابل الدولار الأمريكي.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا يأتي مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية وسط آمال مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.

وسجلت الليرة 7.47 مقابل الدولار بحلول الساعة 0602 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550.

وفي وقت سابق، كانت قد انخفضت الليرة التركية نحو 2.2 في المئة إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.