بيتكوين تواصل السقوط... انخفاض سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعا

انخفض سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا - البيتكوين – صباح اليوم الإثنين، أكثر من 14 في المئة، إلى أقل من 35 ألف دولار، وفقًا لبيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لبوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، وبحسب بيانات التداول، أنه بحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 14.1 في المئة، إلى 34515 دولار.

وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 14.6 في المئة، ليصل إلى 34546 دولار.

وتمثل البتكوين ما يقرب من 68.7 في المئة من سوق العملات المشفرة العالمي بأكمله.

وعلق مدير مركز تقنيات ماتريكس الاجتماعية "ساتسيوما" فلاديمير بانوشكين، لوكالة "سبوتنيك" :"كان من المتوقع حدوث انخفاض حاد في عملة "بيتكوين" في أول يوم عمل من هذا العام. وعلى الرغم من أن ماتريكس الاجتماعية "ساتسيوما" لسوق العملات المشفرة لا تزال تشير إلى أن مزاج المشاركين فيها ما يزال يركز بشكل كبير على التفاعل الحاسم ، يبدو أنه خلال هذا الأسبوع ، العملة المشفرة الرائدة بسحبها معظم العملات البديلة معها، ستضبط السعر بسلاسة".

وأضاف أنه بحلول نهاية اليوم، قد يكون سعر بيتكوين عند 34800 دولار.

هذا وسجلت بيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة المنصرم، حيث وصل إلى أعلى مستوى جديد عند 41057 دولارًا، وفي منتصف ليلة اليوم الاثنين، انخفض سعرها إلى أقل من 37 ألف دولار. وفي وقت سابق، خلال تداول اليوم، انخفض سعر العملة المشفرة إلى مستوى 33600 دولار - الحد الأدنى منذ 5 كانون الثاني/يناير.

ووصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2017 - عند 20042 دولارًا في 16 كانون الأول/ديسمبر، واستمرت في تحطيم الأرقام القياسية منذ ذلك الحين، وواصلت العملة المشفرة اتجاهها الصعودي: في اليومين الأولين من عام 2021، وتجاوزت بالتتابع عدة مؤشرات في وقت واحد وارتفعت من 30 ألف دولار إلى 34 ألف دولار.