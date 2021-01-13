الذهب يرتفع على حساب تراجع الدولار والسندات الأمريكية

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، بعد تكبد الدولار لخسائر بسبب تراجع العوائد الأمريكية، مما أدى إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في الآونة الأخيرة، واستأنف المستثمرون بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل الهبوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1857.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش، بينما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 1859.20 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من ست نقاط مئوية من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغته أمس الثلاثاء، وأوقف التحول سلسلة مكاسب للدولار استمرت ثلاثة أيام.

ومقابل اليورو، سجل الدولار أكبر نزول يومي في أكثر من شهر وتراجع ما يزيد عن واحد في المئة مقابل الجنيه الاسترليني الذي تلقى الدعم أيضا من تقليل محافظ بنك إنجلترا المركزي لاحتمالات فرض أسعار فائدة سلبية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبلغ الاسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3693 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في وقت سابق، بعد ان اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.