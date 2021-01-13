تشغيل أول وحدة طاقة في محطة نووية من الجيل الثالث روسية الصنع في بيلاروسيا

يستمر لليوم الثاني على التوالي عمل مفاعل NPP البيلاروسي، ضمن طاقته التصميمية، وتم رفع أول وحدة طاقة في محطة الطاقة النووية إلى مستوى الطاقة الأقصى.

فبحسب ما أكد مصدر في وزارة الطاقة البيلاروسية، اليوم 13 يناير/كانون الثاني، فإن الطاقة الحرارية للوحدة تبلغ 3200 ميغاوات والطاقة الكهربائية 1170 ميغاوات.

وأضاف بأن الاختبارات الثابتة والديناميكية مستمرة، وبعد الانتهاء بنجاح، في غضون 15 يوما، سيتم إجراء اختبار شامل لمعدات وأنظمة وحدة الطاقة.

وفيما يتعلق ببدء تشغيل المفاعل الأول بصورة تجارية، ووفقا للوزارة، فسيتم ذلك بعد قرار لجنة القبول عقب "الانتهاء بنجاح من الاختبار الشامل للمعدات".

يقول الخبراء إن الميزة الرئيسية لأكبر منشأة طاقة في البلاد، والتي أقيمت بالقرب من أوستروفيتس في منطقة غرودنو، هي "مزيج فريد من أنظمة الأمن النشطة والسلبية"، أولاً، يحتوي مبنى المفاعل على غلاف احتواء مزدوج. وثانيا، لن يعاني المفاعل في حالة حدوث صدمات زلزالية وأعاصير وفيضانات وانفجار وغيرها من المؤثرات الخارجية.

ويتم بناء المصنع البيلاروسي بمفاعلين VVER-1200 بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات وفقًا لمشروع AES-2006 الروسي، الذي ينتمي إلى المشاريع التطورية للجيل الثالث من المحطات العالية الأمان، حيث يلبي جميع متطلبات السلامة، والتي تم تأكيدها مرارا وتكرارا من قبل بعثات الخبراء الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (WANO).

وليس من قبيل المصادفة أن تقنية VVER الروسية هي الأكثر طلبا واختبارا في مناطق مختلفة من العالم في هذا القرن. ومع استخدامها، تم بالفعل تشغيل محطات الطاقة النووية في الصين والهند. بالإضافة إلى ذلك، تجري الأعمال التحضيرية لإنشاء محطات في مصر وتركيا والمجر وفنلندا وبنغلاديش وأوزبكستان، بحسب ما نقل موقع "rg".