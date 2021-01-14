استئناف بناء "التيار الشمالي-2" 

تخطط شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، مشغل مشروع "التيار الشمالي-2" استئناف بناء خط نقل الغاز في مياه دنمارك اليوم 15 كانون الثاني/يناير.

موسكو – سبوتنيك. وكانت الوكالة الدنماركية للطاقة قد أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنها تلقت من المشغل برنامج بناء "التيار الشمالي-2"، ووفقا له سيتم استئناف بناء الخط في المياه الدنماركية في 15 كانون الثاني/يناير.

وقد انطلقت سفينة "فورتونا" التي من المخطط استخدامها لأعمال في هذا الجزء، أمس الخميس، باتجاه الجزء الذي لم يتم بناؤه بعد من ميناء "فيسمار" الألماني.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي. جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو. إم. في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 في المائة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.