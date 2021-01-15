هبوط أسعار النفط بعد إجراءات عزل عام في الصين وبيانات البطالة الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام وخطط أمريكية لحزمة تحفيز.

ووفقا لـ"رويترز"، هبط خام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 55.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح 0.6 في المئة أمس الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 53.28 دولار للبرميل، بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 3 أسابيع بينما يمضي الخام الأمريكي على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي.

وربما تزيد حزمة إنقاذ بقيمة تريليوني دولار تقريبا تهدف للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي كشف عنها الرئيس جو بايدن الطلب على النفط من أكبر مستهلك في العالم للخام لكن بيانات للوظائف جاءت أسوأ من التوقعات ألقت بظلالها على الخطط.

كما الصين أعلنت عن تسجيل أكبر عدد يومي للإصابات بكوفيد-19 في أكثر من 10 أشهر، اليوم الجمعة، لتتوج أسبوعا شهد خضوع ما يزيد عن 28 مليونا لإجراءات عزل عام وأول وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا في 8 أشهر.