العديد من الأشخاص يفقدون ثروة البيتكوين لهذا السبب

أعلنت شركة بيانات العملة المشفرة "تشين أنالزيس"، أن نحو 20 في المئة من عملة البيتكوين تبلغ قيمتها حاليًا نحو 140 مليار دولار موجودة في محافظ مفقودة أو عالقة.

وقالت شركة مختصة في خدمات إعادة ضبط المحفظة (شركة تساعد في العثور على المفاتيح الرقمية المفقودة)، إنها تتلقى 70 طلبًا يوميًا من أشخاص يحتاجون المساعدة في استعادة ثرواتهم، وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل شهر، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ويفقد أو ينسى العديد من الأشخاص كلمات مرور العملة المشفرة ما يمنعهم من دخول المحفظة وجني الأموال الطائلة من ارتفاع سعر البيتكوين.

ويعاني هؤلاء الأشخاص من الإحباط الشديد لعدم قدرتهم الوصول إلى محفظتهم والكثيرون منهم اشتروا البيتكوين قبل عقد من الزمن عندما كان سعرها عدة دولارات.

وعادة تمنح الشركات المالية والمصارف فرصة إعادة ضبط كلمة المرور في حال نسيانها، أما بالنسبة للعملة المشفرة فالأمر يختلف تماما فهي كالبنك الخاص بك ويتم فقدان الأموال إلى الأبد بعد الاحتمال العاشر الخاطئ لإدخال كلمة المرور.

وقال المؤسس المشارك لشركة ناشئة تدعى "Anchorage"، والتي تساعد الشركات على تأمين أمن العملات المشفرة: "حتى المستثمرين المتمرسين كانوا غير قادرين إدارة المفاتيح الخاصة بهم على الإطلاق". وأنشأ مونيكا الشركة في عام 2017 بعد مساعدة صندوق على استعادة الوصول إلى إحدى محافظ البيتكوين الخاصة به.

يذكر أن ستيفان توماس من سان فرانسيسكو يواجه مأزقا مماثلا، حيث لم يعد لديه سوى محاولتين لتذكر كلمة السر لثروته التي تقدر بـ 220 مليون دولار. كما قال رجل أعمال يعيش في لوس أنجلوس، براد ياسار، إن لديه الآلاف من عملة بيتكوين، والتي تساوي ملايين الدولارات، ولكنه فقد الرموز السرية للوصول لها.