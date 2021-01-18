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    طفلتان ترتديان كمامات كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، تنتظران والديهما لأخذهما خارج المنزل في هافانا، كوبا، 12 أكتوبر 2020

    كوبا تتخلى عن العملة المزدوجة وترفع الرواتب

    © AP Photo / Ramon Espinosa
    اقتصاد
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    أعلنت حكومة كوبا، في بداية يناير/كانون الثاني، عن دخول إصلاحات مالية جديدة حيز التنفيذ، بينها إلغاء العملة المزدوجة وتقليل تقديم بعض المنتجات مجانا للمواطنين ورفع الرواتب، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.

    واستمرت كوبا في دعم مواطنيها بالأرز والحليب والفاصوليا والسكر والدجاج والطاقة الكهربائية وحتى السجائر بشكل مجاني تقريبا بغض النظر عما إذا كانوا يعملون، مما سمح للكثيرين بالعيش بدون عمل أو الاعتماد على التحويلات المالية (غالبا من قبل عمال مهاجرين).

    التوظيف 

    وبهذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الكوبي ريكاردو توريس: "إنه تحول كبير بالنسبة لمجتمع عاش وعمل بطريقة واحدة لمدة 62 عامًا". وبذلك ترسل الحكومة رسالة تقول، "إذا كنت تريد أن تعيش في وضع مريح إلى حد ما، فعليك الحصول على وظيفة".

    وقدرت كوبا خساراتها المالية بنحو 5.6 مليار دولار نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

    ووفقا لوزير التجارة الداخلية، كان الكوبيون يدفعون 75 سنتًا مقابل سلة شهرية مليئة بـ 19 منتجًا أساسيًا بما في ذلك اللحم والقهوة والبيض والصابون. الآن سيكلفهم ذلك 7 دولارات. مع بقاء التعليم والرعاية الصحية مجانيا.

    العملة 

    أما بالنسبة للعملة، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن كوبا ستنهي نظام العملة المزدوجة وسيكون لدى البيزو الكوبي سعر صرف موحد يبلغ 24 بيزو لكل دولار اعتبارًا من يناير/كانون الثاني.

    وصرح دياز كانيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، برفقة الرئيس السابق راؤول كاسترو، "إن تبسيط نظام العملة سيمنح البلاد فرصة للمضي قدمًا في التحولات التي نحتاجها لتحديث نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي".

    الرواتب

    وستبلغ قيمة الراتب الأعلى 9510 بيزو كوبي (396 دولارا)، والراتب الأدنى سيرتفع خمسة أضعاف بمقدار 2100 بيزو كوبي (87 دولارا)، وسييحصل المسؤولون المحليون على راتب 375 دولارا، وهو ما يزيد 183 دولارا عن مهندس الكمبيوتر و123 دولارا أكثر من المدير المالي لشركة عامة.

    وسيحصل الأطباء على راتب يعادل 210 دولارا، مماثلا لما يتقاضاه الصحفيون والمدرّسون ومدربو حيوانات السيرك، وستحتسب الرواتب الأساسية للرياضيين، بناء على نتائجهم. وعلى سبيل المثال، سيحصل الفائز بالميدالية الأولمبية على 5590 بيزو (232 دولارا) وميدالية عالمية 4845 بيزو (203 دولارات).

    وعلى رغم مخاوف العديد من المواطنين جراء الإصلاحات، وعد الرئيس ميغيل دياز كانيل بأن الحكومة لن تتخلى عن أحد. وقال إن الهدف من الإصلاحات هو ضمان المزيد من المساواة لجميع الكوبيين من حيث الفرص والحقوق والعدالة الاجتماعية... وتعزيز الاهتمام والدافع للعمل.

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