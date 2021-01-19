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    الذهب

    الذهب يصعد مع تراجع الدولار الأمريكي عن ذروة شهر

    © REUTERS / Ajay Verma
    اقتصاد
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    ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني، لتصعد من أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة.

    وتراجع كذلك الدولار الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

    الذهب
    © Depositphotos / Costasz
    انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع صعود الدولار

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين.

    وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.

    وقال مايكل مكارثي، كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)".

    وأضاف مكارثي بقوله "على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر".

    ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

    وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات لجائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

    وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق واحد بالمئة.

    ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأمريكي المنتخب. ومن المقرر تنصيب بايدن غدا الأربعاء.

    كما تعهد وزراء مالية منطقة اليورو باستمرار الدعم المالي لاقتصاداتهم.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.11 دولار للأوقية.

    وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1093.93 دولار بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2379.57 دولار.

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