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    بفعل توقعات التحفيز الأمريكي... الذهب يواصل تحقيق الأرباح في ظل ضعف الدولار

    © Sputnik . Pavel Lisitsin
    اقتصاد
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    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

    وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.

    وحثت يلين، في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء، صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.

    وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

    ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بحسب ما نقلت "رويترز".

    وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل تركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم الأربعاء، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2367.29 دولار.

    هذا وشهدت أسعار الذهب يوم أمس ارتفاعا، لتصعد من أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة.

    وقال مايكل مكارثي، كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)".

    وأضاف مكارثي بقوله "على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر".

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    أسعار, الدولار, الذهب
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