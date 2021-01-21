مسؤول سوداني: 40 شركة روسية تشارك في معرض الخرطوم الدولي

أعلن المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، الطاهر أوشي، اليوم الخميس، أن 40 شركة روسية ستقدم عروضها خلال معرض "الخرطوم الدولي" الذي سيتم تدشينه مساء اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم.

الخرطوم-سبوتنيك. وقال أوشي إن "وزارة التجارة الروسية، ستشارك في معرض الخرطوم الدولي، مساء اليوم الخميس، وستقدم 40 شركة روسية عروضها عبر شاشات مرئية، وذلك وفق الاحترازات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا".

وأضاف أوشي لوكالة "سبوتنيك"، أن أبرز الشركات الروسية المشاركة في معرض الخرطوم الدولي، تعمل "في مجال البنى التحتية والمواصلات وفي مجال تكنولوجيا الكمبيوتر".

وأوضح المدير العام للشركة الحكومية التي تنظم المعرض أنه "بسبب الجائحة سيتم عرض المنتوجات الروسية على شاشات مرئية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس اتحاد العمل الروسي، سيحضر فعاليات معرض الخرطوم الدولي".

ويفتتح وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، اليوم الخميس، معرض الخرطوم الدولي للدورة 38 في الفترة من 21 إلى 28 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي ينظم سنويا منذ عام 1978 بمشاركة عشرات الشركات العالمية والمحلية، ويتم فيه عرض قطاعات واسعة من المنتجات والخدمات وفرص الاستثمار.