استقرار أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، على خلفية الاستقرار العالمي الذي أعقب تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وطبقا لبوابة "الدستور" المصرية فقد عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، استقرارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية.

وقد جاءت الأسعار كالتالي. شهد سعر غرام الذهب عيار 24 استقرارًا مسجلا نحو 925 جنيهًا.

بينما سجل سعر غرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا، وبلغ سعره نحو 808 جنيهات، ويعتبر غرام الذهب عيار 21، هو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر بسبب سعره المناسب، فيما سجل سعر غرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 694 جنيهًا للغرام.

يأتي ذلك فيما سجل سعر جنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6472 جنيهًا ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات.

يشار إلى أن الذهب على المستوى العالمي كان قد سجل امس أعلى ارتفاع له منذ أسبوعين مدفوعا بتنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، مع تراجع أسعار الدولار.

ووفقا لموقع "ماركتس بيزنيس إينسايدر" فقد ارتفع الذهب أمس الخميس إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار.

وقد تحقق هذا الارتفاع بسبب ما تردد عن مزيد من التحفيز ستوقع عليه الإدارة الأمريكية الجديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1873.36 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1874.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد زادت الفضة 0.3% إلى25.87 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1108.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2381.15 دولار للأوقية.