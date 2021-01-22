مصر... أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا بنحو 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، إلى نحو 812 جنيهات، مقارنة بـ817 جنيهات بنهاية تعاملات أمس، بحسب صحيفة "الشروق".

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن سعر الغرام عيار انخفض 18 ليسجل نحو 685 جنيها مقابل نحو 690 جنيهًا.

كما تراجع سعر الغرام عيار 24 نحو 920 جنيها مقابل 925 جنيهات، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيها ليصل إلي 6450 جنيها مقارنة بـ6500 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، تتأثر بالأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وهبطت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نتيجة أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع، بدعم من الآمال فى تحفيز كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.