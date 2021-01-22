هبوط أسهم شركات تكنولوجيا كبرى مع افتتاح بورصة "وول ستريت"

افتتحت بورصة "وول ستريت" الأمريكية معاملاتها، اليوم الجمعة، بهبوط لأسهم شركات تكنولوجيا كبرى.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت فتحت اليوم الجمعة على انخفاض، بعد بلوغها مرتفعات غير مسبوقة في الفترة الماضية.

وأشارت إلى أنه هوى سهما عملاقا التكنولوجيا "إنتل" و"آي.بي.إم" القياديين، بعد إعلان نتائجهما الفصلية.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 34.4 نقطة، بما يعادل 0.11 بالمئة، إلى 31141.56 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 8.8 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 3844.24 نقطة.

ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 56.1 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 13474.805 نقطة.